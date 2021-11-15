Казань, 15 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Татарии завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении группы железнодорожников по обвинению в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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В совершении преступлений обвиняется бывший руководитель Казанского центра Горьковской дирекции пассажирских обустройств — Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД», а также ряд его подчиненных. Следствие установило, что обвиняемый по предварительному сговору с подчиненными, используя свое служебное положение, в период 2018 и 2019 годов похитили у железной дороги более 900 тыс. рублей путем оформления фиктивных договоров с лицами, фактически не выполнявшими свои трудовые обязанности, с последующим подписанием недостоверных актов приемки исполненных обязательств, нелегитимным начислением оплаты по договорам и передачей денежных средств фигурантам уголовного дела.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по РТ.

Для недопущения подобных случаев в железную дорогу направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

ИА REGNUM напоминает, в 2019 году число случаев дистанционных мошенничеств в Татарии среди всех зарегистрированных преступлений в республике составляло 16%, в 2020 году их доля выросла до 23%, в 2021 году они составляют уже четверть от всех преступлений.

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