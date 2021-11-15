Москва, 15 ноября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Россия не сможет избежать общей мировой проблемы роста цен на продовольствие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Так он прокомментировал распоряжение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, согласно которому ряд российских министерств должны подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

Pixabay.com Рост цен

«Ключевая роль в вопросе регулирования цен должна принадлежать государству. Те продукты питания, которые производятся в России в достаточно больших объемах, попадают на внутренний рынок в ограниченном количестве. Большая их часть отправляется на экспорт. И это стимулирует нехватку товаров внутри страны и, как следствие, ведет к росту цен, — сказал Комолов. — И поэтому задача государства здесь очень простая — перераспределить потоки на внутренний рынок».

Этого, как полагает Комолов, можно добиться помощью таможенных пошлин, введения квот.

«Также было бы уместно повлиять на валютный курс, который в очередной раз показывает отрицательную динамику и подрывает доходы населения, — сказал экономист. — Иными словами, государство должно исходить из интересов большинства населения, а не узкой группы экспортеров. Но практика показывает, что власти РФ приоритетными считают интересы крупного бизнеса, а не народа. Поэтому я сомневаюсь, что Россия сможет избежать общей мировой проблемы роста цен на продовольствие».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова заявила, что опасения правительства РФ по поводу серьезного роста цен на растительное масло и сахар выглядят вполне оправданно.