Курск, , 13:04 — REGNUM В Курской области 15 ноября зарегистрировано 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 71 тыс. 472 заражённых коронавирусом.

Выписан после выздоровления был 60 тыс. 41 пациент, в том числе 128 — за последние сутки.

Скончались 1695 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки. При этом в региональном оперативном штабе сообщают о 1708 летальных случаях.