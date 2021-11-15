Москва, , 13:03 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал главу Минздрава Михаила Мурашко не брать пример с Сингапура в вопросе оказания медицинской помощи гражданам без прививки от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Сингапур

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«Сингапур пусть сам разбирается со своими проблемами теми способами, которые его граждане сочтут приемлемыми. Но, уверен, в России с ее зашкаливающим уровнем бедности даже намеки на возможность отказа от бесплатной медицинской помощи для населения недопустимы. Как и в целом агрессивная палочная система против инакомыслящих. Поэтому призываю главу Минздрава перестать «кошмарить», а в данном случае «сингапурить» людей и заняться своими прямыми обязанностями», — заявил Миронов.

Парламентарий обратил внимание на заявление Мурашко, который как бы невзначай упомянул о Сингапуре, где власти приняли решение не оказывать бесплатную медицинскую помощь пациентам с COVID-19, которые отказались делать прививку.

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