Красногорск, , 13:07 — REGNUM На территории Подмосковья нет вредных производств. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

Что касается промышленных предприятий, которые теоретически могут спровоцировать вредные выбросы, то они обязаны соблюдать все требования законодательства в сфере охраны экологии.

«Что касается выбросов — у нас нет вредных производств как таковых. А если есть пограничные, они должны соблюдать все санитарные и экологические нормы. Такой запрос очевиден. Я прошу эту важную информацию доводить», — сказал Воробьев.