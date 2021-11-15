Красногорск, 15 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. На территории Подмосковья нет вредных производств. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Что касается промышленных предприятий, которые теоретически могут спровоцировать вредные выбросы, то они обязаны соблюдать все требования законодательства в сфере охраны экологии.

«Что касается выбросов — у нас нет вредных производств как таковых. А если есть пограничные, они должны соблюдать все санитарные и экологические нормы. Такой запрос очевиден. Я прошу эту важную информацию доводить», — сказал Воробьев.