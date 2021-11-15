Москва, , 13:32 — REGNUM На аукционе выставят на продажу письмо императрицы Екатерины II о вакцинации от чёрной оспы. Об этом 14 ноября сообщило РБК, ссылаясь на аукционный дом MacDougalls’s.

Дмитрий Левицкий. Портрет Екатерины II. 1790

Вместе с письмом единым лотом продадут портрет императрицы кисти художника Дмитрия Левицкого. Аукцион состоится в Лондоне (Великобритания) 1 декабря 2021 года — оценочная стоимость лота составляет £0,8 — 1,2 млн (около 78 — 117 млн рублей).

Добавим, что письмо Екатерины II для графа Петра Румянцева является первым известным документом о первой в России кампании по вакцинации. В нём императрица объяснила, как государство может массово вакцинировать население.

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