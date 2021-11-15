Элиста, 15 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В администрации Элисты — кадровые изменения. Заместителем главы администрации города назначен Шафран Тепшинов.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

42-летний чиновник в новой должности будет курировать земельно-имущественные отношения, архитектуру, строительство, инвестиции и инновации.

Тепшинов окончил Волгоградскую академию государственной службы. Последние годы она возглавлял администрацию Советского района Волгограда.