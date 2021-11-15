Кито, 15 ноября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Социалистическая партия Эквадора потребовала от правительства страны принять немедленные меры для разрешения нынешнего кризиса в тюремной системе страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Партия сделала публичное заявление после недавней насильственной смерти 68 заключенных в исправительном учреждении Литораль, расположенном в городе Гуаякиль.

Это событие произошло через полтора месяца после массового убийства в тюремном центре 28 сентября, в результате которого было убито 119 человек и около 80 ранено.

«Новая бойня в тюрьме Литораля показывает, что правительство Гильермо Лассо не способно контролировать тюремный кризис и, что еще хуже, демонстрирует отсутствие безопасности, которое нас пугает», — говорится в заявлении.

Она добавила, что исполнительная власть не может понять, что преступность имеет структурные корни.

Соцпартия уверена, что власть страны делает вид, что борется с проблемой отсутствия безопасности путем объявления чрезвычайного положения, которое не служит никакой цели, а также что бездействие государства является преступлением против человечности. В партии потребовали немедленных действий, прозрачности информации и гарантий для жизни тех, кто лишен свободы.