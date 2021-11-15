Симферополь, , 13:01 — REGNUM Индекс промышленного производства в Республике Крым составил 108,3% за январь-сентябрь 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года, об этом сообщил Крымстат.

Крым Каширская Марина © ИА REGNUM

Объёмы производства добывающей промышленности снизились на 1,3%, в обрабатывающей — выросли на 6,9%.

Рост производства зафиксирован и в сельском хозяйстве — объёмы выпуска продукции в целом за девять месяцев 2021 года выросли на 18,6%.

«Зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) намолочено 1462,1 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе), или 160,7% соответствующего уровня предыдущего года, овощей открытого и закрытого грунта собрано 73,3 тыс. тонн (79,1% соответствующего уровня прошлого года)», — уточнили в Крымстате.

В то же время снизился на 10,9% объем скота и птицы, реализованных на убой, также на 3,9% снизилось производство молока, производство яиц выросло на 1,6%. Отмечено снижение поголовья КРС (на 0,5%) и свиней (на 7,7%), а также рост поголовья овец и коз (3,8%) и птицы (на 8,2%).