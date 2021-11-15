Симферополь, 15 ноября 2021, 13:01 — REGNUM Индекс промышленного производства в Республике Крым составил 108,3% за январь-сентябрь 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года, об этом сообщил Крымстат.
Объёмы производства добывающей промышленности снизились на 1,3%, в обрабатывающей — выросли на 6,9%.
Рост производства зафиксирован и в сельском хозяйстве — объёмы выпуска продукции в целом за девять месяцев 2021 года выросли на 18,6%.
В то же время снизился на 10,9% объем скота и птицы, реализованных на убой, также на 3,9% снизилось производство молока, производство яиц выросло на 1,6%. Отмечено снижение поголовья КРС (на 0,5%) и свиней (на 7,7%), а также рост поголовья овец и коз (3,8%) и птицы (на 8,2%).