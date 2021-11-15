Москва, , 13:02 — REGNUM Каждого четвёртого вакцинированного от COVID-19 жителя России (25%) раздражают непривитые граждане («эгоизм», «подвергают опасности жизни окружающих»). 49% относятся к антипрививочникам спокойно («вакцинация — дело добровольное»), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Вакцинация Tim Reckmann

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Большинство непривитых граждан (81%). терпимо относится к тем, кто привился от коронавируса («это личное дело каждого, самостоятельный выбор»). Только 8% опрошенных раздражают привитые («после прививки стали более нервными и агрессивными»).

И привитые, и непривитые мужчины менее терпимы к гражданам с позицией, противоположной их выбору. Так, вакцинированные раздражают 10% непривитых мужчин и 7% непривитых женщин. Антипривочники раздражают 27% и 23% вакцинированных мужчин и женщин.

Опрос проведен 9−10 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 330 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) выступают против введения системы QR-кодов в магазинах и на транспорте.

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