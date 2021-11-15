Красногорск, 15 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Экология является темой, которая волнует жителей Подмосковья. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Antranias Экология

По словам главы Подмосковья, на территории областных парков и природных зон отдыхает большое количество людей. И все они вправе знать об экологической ситуации в регионе.

«В Подмосковье большое количество людей отдыхает в парках на природе, на территории рекреационных зон. Мы видим огромный запрос на экологию. Все, что связано с датчиками, вы их устанавливаете в разных городских округах. Человеку должно быть понятно, где можно посмотреть состояние окружающей среды», — сказал Воробьев.