Москва, 15 ноября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы готовы совершенствовать законодательство, чтобы пресекать любые стремления переписать историю. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Как представители российского парламента на всех доступных площадках, мы будем заявлять о недопустимости отрицания преступлений нацизма, искажения исторической правды и фальсификации истории. Мы и дальше готовы совершенствовать наше законодательство, чтобы пресекать любые стремления переписать историю», — сказал Картаполов.

12 ноября 2021 года в Нью-Йорке на заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе России была принята резолюция «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За резолюцию проголосовало 121 государство, против выступили две делегации — США и Украина, еще 53 страны при голосовании воздержались.

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