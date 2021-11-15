Москва, 15 ноября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В период с 17 по 19 ноября состоятся в Таджикистане совместные учения формирований спецназа Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которых в первый раз будут принимать участие военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба ЦВО.

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«Военнослужащие Центрального военного округа впервые примут участие в совместном учении формирований сил специального назначения, органов внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности «Кобальт-2021», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что маневры будут проведены на полигоне Фахрабад в Таджикистане с 17 по 19 ноября и добавляется, что в российский воинский контингент войдут подразделения спецназа ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы, которая дислоцирована в республике.

Кроме того, отмечается, что также в учениях будут участвовать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии.

«Цель учения — повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября корабли Черноморского флота ВМФ РФ прибыли в Алжир для участия в международных учениях «Совместные военно-морские маневры — 2021» в акватории Средиземного моря.