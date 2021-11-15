Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен обвинительный приговор по делу об участии в массовых беспорядках в столице Северной Осетии. На скамье подсудимых оказались пятеро участников протестов против ограничительных мер властей республики, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Суд лишил их свободы на сроки от 3,5 до 4,5 года, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

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Так, по три с половиной года колонии общего режима получили Ахсартаг Айларов, Бимболат Бекузаров, Джон Джиоев, Валерик Меликян. Пятому участнику протестов Заурбеку Кайтмазову, ранее судимому за кражу, по совокупности приговоров, досталось 4,5 года лишения свободы.

Ранее суд уже вынес приговор десяти участникам протестного митинга, вылившегося в побоище с представителями правоохранительных органов. Их отправили в колонию на сроки от 4,9 до 6,5 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля 2020 года в городе Владикавказе около 2 тыс. жителей Северной Осетии вышли на протестный несанкционированный сход. Граждане возмущались предпринятыми властями республики антикоронавирусными мерами, которые, по их мнению, не были адекватны сложившейся ситуации. Митинг закончился стычками с силовиками, в результате чего получили травмы 13 сотрудников полиции. Организаторов акции задержали и возбудили уголовное дело.

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