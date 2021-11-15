Калуга, , 12:58 — REGNUM В Калужской области в 2021 году на реализации региональной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников было направлено порядка 428 млн рублей, сообщает 15ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального правительства.

Село filmlara

В области выполнен план по социальным выплатам на строительство и приобретение жилья — деньги перечислены 21 сельской семье. Построено 1240 м2 жилплощадей, что на 500 м2 больше плана. Четыре предприятия компенсировали свои затраты по заключенным с работниками ученическим договорам и по оплате труда, проживания студентов-практикантов. В 2021 году благоустроены 50 объектов, что составляет 89% плана, оставшиеся шесть будут завершены в ближайшее время. Проложены инженерные коммуникации — 1,75 км водоснабжения, 2,17 км канализации и 2,4 км газовых сетей, а также 1,43 км дорог. Эти работы также проводятся на двух площадках под комплексную жилищную застройку в селах Пеневичи (Хвастовичский район) и Барятино.

В поселке Бетлица Куйбышевского района капитально отремонтированы школа, детский сад и дом культуры. В селе Паликского Кирпичного Завода Думиничского района появилась новая спортплощадка и ведется строительство очистных сооружений. В скором времени будет введена в эксплуатацию спортивная площадка в селе Муромцево Бабынинского района. На 2022 год по ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий» конкурсный отбор прошли четыре проекта, но пока финансирование выделено на реализацию двух из них — в селе Перемышль и в деревне Совьяки (Боровский район).

Правительство области будет оказывать всестороннюю поддержку созданию комфортных условий проживания и работы на селе, где проживает почти четверть населения, обеспечивая регион продовольствием.

«Труд нелегкий, заслуживает глубокого уважения. И, конечно, мы должны создавать достойные условия жизни на селе», — отметил губернатор Владислав Шапша.

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