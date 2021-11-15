Красногорск, , 12:56 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 в Подмосковье пошла на спад. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Что касается прошедшей недели, мы видим отрицательную динамику. Количество выписавших — врачи выписали больше, чем госпитализировано. Работает два центра — это в парке «Патриот» и еще в одной клинике, которая находится в Перово», — сказал Воробьев.

Также глава Подмосковья заявил о необходимости оказания качественной плановой медицинской помощи на территории региона.