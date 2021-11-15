Пермь, , 12:52 — REGNUM В Пермском крае выявили 697 новых случаев заражения коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее. Об этом 15 ноября сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных с начала пандемии заражений в регионе достигло 130 359. Оправились от болезни 109 843 пермяка. На сегодняшний день в COVID-отделениях находится 3541 пациент. В тяжелом состоянии пребывают 470 человек, из них 212 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами заболевания стали 6 370 человек. За последние сутки скончались 42 пермяка. Это максимальный показатель суточной смертности в регионе.