Джакарта, 15 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. Возгорание резервуара нефтеперерабатывающего завода Pertamina в Индонезии произошло из-за удара молнии, сообщает CNN Indonesia.

Олег Кугаев Пожар

Следователи полиции Центральной Явы подозревают, что причиной пожара, согласно показаниям свидетелей и системы видеонаблюдения, была индукция из-за удара молнии.

На нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, который был потушен в 23:05 по западно-индонезийскому времени. Однако пожар вспыхнул снова.