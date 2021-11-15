Екатеринбург, 15 ноября 2021, 12:51 — REGNUM В воскресенье, 14 ноября в Республике Коми и Свердловской области проводились муниципальные выборы, по итогам которых кандидаты от партии «Единая Россия» суммарно получили большинство вакантных мандатов. В ряде случаев победу одержали и самовыдвиженцы. Как сообщили региональные эксперты НОМ, избранные кандидаты имеют среди жителей высокий уровень узнаваемости — активно участвуют в образовательной жизни, благоустройстве сельского поселения и ведут культурно-просветительскую работу на своих территориях.

Голосование
Голосование
Kuvasato

Республика Коми

По итогам выборов депутатов совета сельского поселения «Гурьевка» (Прилузский район) необходимое число голосов избирателей получили шесть кандидатов от партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец.

«Победившие кандидаты заслужили социально значимой деятельностью узнаваемость и признание среди жителей сельских поселений. Они вносят вклад в образование, благоустройство местных территорий, ведут культурно-просветительскую работу. Полученный результат не вызывает вопросов», — сообщила по итогам выборов исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина.
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По словам эксперта, контроль за чистотой голосования проводил общественный наблюдатель. Членами комиссии с правом решающего голоса на участке, где проводились выборы, стали шесть человек от собрания избирателей по месту жительства, а также по одному представителю от КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».

«За период всего дня голосования жалоб не поступало, нарушения не выявлены. Можно отметить, что при проведении выборов строго соблюдались меры санитарной безопасности», — рассказала Александра Афонина.
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В выборах приняли участие 52,10% зарегистрированных избирателей.

По словам эксперта, кроме «Единой России», политические партии не особо проявляют интерес к выборам в сельских поселениях. Они выставляют своих кандидатов только в тех, где у них есть актив. «Получается, что по количеству сторонников в сельских поселениях преобладает «Единая Россия». Выборы были конкурентными, люди выдвинулись, но с точки зрения количества партий, ажиотажа не было», — сообщила она.

На выборах главы сельского поселения «Зимстан» (Усть-Куломский район) победил кандидат — самовыдвиженец. За него отдали голоса 61,24% избирателей.

«Против бессменного лидера общественного мнения — Владимира Лодыгина, который руководит этим поселением с 2012 года, были два кандидата-самовыдвиженца и кандидат от «Единой России». К сожалению, интриги не получилось, несмотря на то, что кандидаты пытались друг друга исключить из гонки, победил действующий глава. Этот человек пользуется уважением, он действительно лидер общественного мнения. Поэтому все, кто включался в гонку, прекрасно понимал, что борьба будет сложная», — рассказала Александра Афонина, подчеркнув, что выборы прошли без проблемных инцидентов и нарушений, и на участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов. Итоговая явка составила 44,74% зарегистрированных избирателей.
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Свердловская область

На выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 победил кандидат от партии «Единая Россия», набравший 338 голосов. За конкурентов — представителя КПРФ и самовыдвиженца отдали голоса 93 и 48 избирателей соответственно. По информации председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, в ходе досрочного голосования проголосовало 20 избирателей. Комиссии проводили все избирательные процедуры в рамках закона. Все этапы дня голосования находились под контролем наблюдателей от кандидатов.

«В выборах приняли участие 28,2% избирателей. Жалоб от участников выборов за день голосования не поступало», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Дадеко.
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Подводя итоги прошедших кампаний, Александра Афонина обратила внимание — в сельских населенных пунктах депутатами и главами выбирают активных людей — «они работают «от двери к двери», заходят в каждый двор, со всеми разговаривают». Эксперт убеждена, что люди ждут не лозунгов, а реальных действий.

«Большинству политических партий нужно менять правовую культуру. Думаю, что мы еще придем к тому, чтобы они были, как в других развитых демократиях, когда партия работает все время, перманентно, независимо от результатов выборов», — заявила общественница.
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