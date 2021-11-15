Екатеринбург, 15 ноября 2021, 12:51 — REGNUM В воскресенье, 14 ноября в Республике Коми и Свердловской области проводились муниципальные выборы, по итогам которых кандидаты от партии «Единая Россия» суммарно получили большинство вакантных мандатов. В ряде случаев победу одержали и самовыдвиженцы. Как сообщили региональные эксперты НОМ, избранные кандидаты имеют среди жителей высокий уровень узнаваемости — активно участвуют в образовательной жизни, благоустройстве сельского поселения и ведут культурно-просветительскую работу на своих территориях.
Республика Коми
По итогам выборов депутатов совета сельского поселения «Гурьевка» (Прилузский район) необходимое число голосов избирателей получили шесть кандидатов от партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец.
По словам эксперта, контроль за чистотой голосования проводил общественный наблюдатель. Членами комиссии с правом решающего голоса на участке, где проводились выборы, стали шесть человек от собрания избирателей по месту жительства, а также по одному представителю от КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».
В выборах приняли участие 52,10% зарегистрированных избирателей.
По словам эксперта, кроме «Единой России», политические партии не особо проявляют интерес к выборам в сельских поселениях. Они выставляют своих кандидатов только в тех, где у них есть актив. «Получается, что по количеству сторонников в сельских поселениях преобладает «Единая Россия». Выборы были конкурентными, люди выдвинулись, но с точки зрения количества партий, ажиотажа не было», — сообщила она.
На выборах главы сельского поселения «Зимстан» (Усть-Куломский район) победил кандидат — самовыдвиженец. За него отдали голоса 61,24% избирателей.
Свердловская область
На выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 победил кандидат от партии «Единая Россия», набравший 338 голосов. За конкурентов — представителя КПРФ и самовыдвиженца отдали голоса 93 и 48 избирателей соответственно. По информации председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, в ходе досрочного голосования проголосовало 20 избирателей. Комиссии проводили все избирательные процедуры в рамках закона. Все этапы дня голосования находились под контролем наблюдателей от кандидатов.
Подводя итоги прошедших кампаний, Александра Афонина обратила внимание — в сельских населенных пунктах депутатами и главами выбирают активных людей — «они работают «от двери к двери», заходят в каждый двор, со всеми разговаривают». Эксперт убеждена, что люди ждут не лозунгов, а реальных действий.