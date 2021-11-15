Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM В воскресенье, 14 ноября в Республике Коми и Свердловской области проводились муниципальные выборы, по итогам которых кандидаты от партии «Единая Россия» суммарно получили большинство вакантных мандатов. В ряде случаев победу одержали и самовыдвиженцы. Как сообщили региональные эксперты НОМ, избранные кандидаты имеют среди жителей высокий уровень узнаваемости — активно участвуют в образовательной жизни, благоустройстве сельского поселения и ведут культурно-просветительскую работу на своих территориях.

Голосование Kuvasato

Республика Коми

По итогам выборов депутатов совета сельского поселения «Гурьевка» (Прилузский район) необходимое число голосов избирателей получили шесть кандидатов от партии «Единая Россия» и один самовыдвиженец.

исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми Александра Афонина. Автор «Победившие кандидаты заслужили социально значимой деятельностью узнаваемость и признание среди жителей сельских поселений. Они вносят вклад в образование, благоустройство местных территорий, ведут культурно-просветительскую работу. Полученный результат не вызывает вопросов», — сообщила по итогам выборовисполнительный директор Общественной палаты Республики Коми

По словам эксперта, контроль за чистотой голосования проводил общественный наблюдатель. Членами комиссии с правом решающего голоса на участке, где проводились выборы, стали шесть человек от собрания избирателей по месту жительства, а также по одному представителю от КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду».

Автор «За период всего дня голосования жалоб не поступало, нарушения не выявлены. Можно отметить, что при проведении выборов строго соблюдались меры санитарной безопасности», — рассказала Александра Афонина.

В выборах приняли участие 52,10% зарегистрированных избирателей.

По словам эксперта, кроме «Единой России», политические партии не особо проявляют интерес к выборам в сельских поселениях. Они выставляют своих кандидатов только в тех, где у них есть актив. «Получается, что по количеству сторонников в сельских поселениях преобладает «Единая Россия». Выборы были конкурентными, люди выдвинулись, но с точки зрения количества партий, ажиотажа не было», — сообщила она.

На выборах главы сельского поселения «Зимстан» (Усть-Куломский район) победил кандидат — самовыдвиженец. За него отдали голоса 61,24% избирателей.

Владимира Лодыгина, который руководит этим поселением с 2012 года, были два кандидата-самовыдвиженца и кандидат от «Единой России». К сожалению, интриги не получилось, несмотря на то, что кандидаты пытались друг друга исключить из гонки, победил действующий глава. Этот человек пользуется уважением, он действительно лидер общественного мнения. Поэтому все, кто включался в гонку, прекрасно понимал, что борьба будет сложная», — рассказала Александра Афонина, подчеркнув, что выборы прошли без проблемных инцидентов и нарушений, и на участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов. Итоговая явка составила 44,74% зарегистрированных избирателей. Автор «Против бессменного лидера общественного мнения —, который руководит этим поселением с 2012 года, были два кандидата-самовыдвиженца и кандидат от «Единой России». К сожалению, интриги не получилось, несмотря на то, что кандидаты пытались друг друга исключить из гонки, победил действующий глава. Этот человек пользуется уважением, он действительно лидер общественного мнения. Поэтому все, кто включался в гонку, прекрасно понимал, что борьба будет сложная», — рассказала Александра Афонина, подчеркнув, что выборы прошли без проблемных инцидентов и нарушений, и на участках присутствовали общественные наблюдатели и наблюдатели от кандидатов. Итоговая явка составила 44,74% зарегистрированных избирателей.

Свердловская область

На выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа четвертого созыва по одномандатному избирательному округу №11 победил кандидат от партии «Единая Россия», набравший 338 голосов. За конкурентов — представителя КПРФ и самовыдвиженца отдали голоса 93 и 48 избирателей соответственно. По информации председателя Общественной палаты Свердловской области Александра Левина, в ходе досрочного голосования проголосовало 20 избирателей. Комиссии проводили все избирательные процедуры в рамках закона. Все этапы дня голосования находились под контролем наблюдателей от кандидатов.

Владимир Дадеко. Автор «В выборах приняли участие 28,2% избирателей. Жалоб от участников выборов за день голосования не поступало», — добавил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области

Подводя итоги прошедших кампаний, Александра Афонина обратила внимание — в сельских населенных пунктах депутатами и главами выбирают активных людей — «они работают «от двери к двери», заходят в каждый двор, со всеми разговаривают». Эксперт убеждена, что люди ждут не лозунгов, а реальных действий.