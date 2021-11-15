Москва, , 12:49 — REGNUM Россия будет делать всё возможное в рамках гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Флаги ДНР и ЛНР Smdnr.ru

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«В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях COVID-19, Россия делала и будет продолжать делать все возможное», — сказал Песков.

При этом, по его словам, с обеспечением гуманитарной помощи для республик Донбасса «существуют сложности», но, несмотря на это, Россия «будет делать все необходимое».