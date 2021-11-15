Москва, 15 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Иностранцы смогут прилететь в Россию по отрицательному ПЦР-тесту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, это следует из правительственных поправок в Воздушный кодекс о QR-кодах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

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«Пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность», — следует из документа.

Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Анной Поповой.

Ранее норма во внесенном законопроекте отсутствовала, что вызвало общественный резонанс.

Законопроект о введении QR-кодов на транспорте подготовлен для реализации дополнительных мероприятий, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

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