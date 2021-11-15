Брюссель, , 12:47 — REGNUM Европейский союз 15 ноября ужесточит персональные санкции против Белоруссии и рассмотрит секторальные ограничения. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Брюсселе.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

По его словам, ограничительные меры будут направлены в отношении авиакомпаний, которые оказывают помощь в перевозке мигрантов в Белоруссию.

«Лукашенко требует от нас, чтобы мы сняли все санкции. Сегодня мы дадим свой ответ: мы ужесточим санкции. Ужесточим против отдельных людей, которые задействованы в незаконной перевозке», — сказал он.

Он добавил, что в ЕС не видят альтернативного варианта жестким действиям против Минска, поскольку белорусская сторона накаляет обстановку, связанную с мигрантами.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что президент России Владимир Путин должен оказать давление на власти Белоруссии, чтобы положить конец миграционному кризису на белорусско-польской границе.