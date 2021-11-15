Ярославль, , 12:47 — REGNUM В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Яргорэлектротранс» задержало заработную плату слесарям, электрикам и вспомогательным службам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники предприятия, пожелавшие остаться анонимными.

Трамвайное депо в Ярославле City-yaroslavl.ru

Зарплата должна была прийти ещё 11 ноября, однако не выплачена по состоянию на утро 15 ноября.

«У нас с четверга с 11 числа слесарям, электрикам, кто обслуживает трамваи и троллейбусы, не дают заработную плату. Директор сказал так: объясните, что ситуация очень сложная, надо платить налоги, денег пока на зарплату нет. Нам обещают, но не говорят когда», — рассказали сотрудники предприятия корреспонденту ИА REGNUM.

ИА REGNUM обратилось в мэрию Ярославля, пока там эту ситуацию не прокомментировали. Ранее мы сообщали, что мэрия с августа не платит перевозчикам субсидию за перевозку пассажиров. Частные перевозчики уже обещали сократить выход транспорта. Не исключено, что проблемы в «ЯрГЭТе» также связаны с отсутствием финансирования из бюджета.

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