Ярославль, 15 ноября 2021, 12:47 — REGNUM В Ярославле принадлежащее мэрии АО «Яргорэлектротранс» задержало заработную плату слесарям, электрикам и вспомогательным службам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сотрудники предприятия, пожелавшие остаться анонимными.
Зарплата должна была прийти ещё 11 ноября, однако не выплачена по состоянию на утро 15 ноября.
ИА REGNUM обратилось в мэрию Ярославля, пока там эту ситуацию не прокомментировали. Ранее мы сообщали, что мэрия с августа не платит перевозчикам субсидию за перевозку пассажиров. Частные перевозчики уже обещали сократить выход транспорта. Не исключено, что проблемы в «ЯрГЭТе» также связаны с отсутствием финансирования из бюджета.
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