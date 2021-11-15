Красногорск, , 12:55 — REGNUM Ситуация с вакцинацией от коронавируса пожилых людей в Подмосковье выглядит существенно хуже, чем результаты прививочной кампании в целом. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам главы Подмосковья, смертность и госпитализация пациентов с COVID-19 касается в основном жителей старше 60 лет.

«Старше 50 лет тоже цепляет, но все-таки старше 60 лет люди наиболее уязвимы. По вакцинации старше 60 лет мы находимся на 14−15 месте, тогда как по массовой вакцинации мы являемся лидерами. Наша задача — попросить, позаботиться о жителях, которые рискуют оказаться на койках наших стационаров», — сказал Воробьев.

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