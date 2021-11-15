Москва, , 12:45 — REGNUM Целью законопроекта о введении в России QR-кодов является законодательное оформление действий на федеральном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Кабинет министров, прежде всего, исходит из того, что нужно законодательное оформление действий на федеральном уровне», — сказал Песков.

По его словам, отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий субъектами РФ, «говорят об актуальности, необходимости, целесообразности, неизбежности».