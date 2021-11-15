Кемерово, 15 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 16 ноября, сохранится снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

burs70 Мороз

«Облачно, небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью −5…−10 °C, местами до — 15 °C, днём −3…−8 °C, местами до — 13 °C», — уточнили синоптики.

В Городе Кемерово завтра, 16 ноября, облачно, ночью снег, мокрый снег, днём небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный, юго-восточный, 2−7 м/с, температура ночью −8…−10 °C, днём −6…−8°C.