Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки справиться с COVID-19 не смогли 32 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 15 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жертвами коронавируса стали 17 женщин в возрасте от 60 до 89 лет и 15 мужчин в возрасте от 56 до 83 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области жертвами коронавируса стали 8176 ковид-пациентов.

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