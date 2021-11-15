Казань, , 13:37 — REGNUM В Татарии на 16 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального управления Гидрометцентра.

Зима близко Цитата из мф Возвращение блудного попугая. Реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР

Ночью и днем 16 ноября на дорогах республики ожидается гололедица. Днем возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с. Вероятна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км.

Температура воздуха ночью и утром составит —8…—13 градусов, в восточных районах до —17. Днем температура воздуха будет колебаться от —3 до — 8 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Туве в течение суток 16 ноября прогнозируют усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Местами ночью выпадет сильный снег, на дорогах гололедица.

Читайте также: Туву накроет сильный снегопад

Читайте также: В Башкирии может похолодать до — 20°С