Казань, 15 ноября 2021, 13:37 — REGNUM В Татарии на 16 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального управления Гидрометцентра.
Ночью и днем 16 ноября на дорогах республики ожидается гололедица. Днем возможен сильный юго-западный ветер порывами до 20 м/с. Вероятна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км.
Температура воздуха ночью и утром составит —8…—13 градусов, в восточных районах до —17. Днем температура воздуха будет колебаться от —3 до — 8 градусов.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Туве в течение суток 16 ноября прогнозируют усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Местами ночью выпадет сильный снег, на дорогах гололедица.
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