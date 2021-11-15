Москва, 15 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России привело к стабильности на рынке долгосрочного кредитования. Об этом 15 ноября заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Банк, выдавая кредит, закладывает в долгосрочные процентные в том числе свои ожидания по инфляции, заботясь, чтобы, безусловно, не была стоимость кредита съедена этой инфляцией», — заявила Набиуллина.

«Поэтому если бы мы ставку оставили низкой, но при этом банки бы начали сомневаться, что мы контролируем инфляцию, что Центральный банк попустительствует инфляции… в ипотечную ставку они стали бы закладывать ещё столько-то процентов на компенсацию потерь от инфляции», — продолжила она.

По её словам, похожая ситуация в России наблюдалась в 2012—2013 году, когда инфляция была высокой, ключевая ставка сравнительно низкой, а ипотека — очень дорогой.

«Сейчас профессионалы финансового рынка ориентируются на то, что мы инфляцию вернём к цели в следующем году, и поэтому долгосрочные ставки не изменились так быстро», — подчеркнула председатель ЦБ РФ.

«По той же ипотеке они несколько подросли — с 5,9% в начале года, с учётом льготной, до 6,2% на первичном рынке. несмотря на то, что льготные программы начали уменьшаться. На вторичном рынке, где льготные программы не действуют, тоже небольшой рост за это время с 8% до 8,4%, при том, что мы ключевую ставку повысили на 3% с лишним», — пояснила она.