Иркутск, 15 ноября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В первые дни работы мусорного онлайн-супермаркета Иркутской экологической организации «Мой Байкал» пользователи «купили» много хлама, выброшенного туристами на байкальских берегах. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по состоянию на 15 ноября, приобретено, к примеру, пять использованных зубных щеток по цене 389 рублей за штуку. Данный товар, как поясняют продавцы, «обеспечивает эффективную очистку полости рта и загрязнение береговой линии».

Цитата с сайта мусорного онлайн-супермаркета Иркутской экологической организации «Мой Байкал»

Также оплачены: три сигаретных коробки («отнимают у Байкала несколько лет чистой жизни») по цене 256 рублей, семь пакетов «маечка» (прочный пакет из мягкого полиэтилена может выдерживать вес до 15 кг и разлагаться 15 лет) по цене 304 рубля, 10 упаковок от шоколадных батончиков (райское наслаждение, которое будет с Байкалом более века) по цене 180 рублей, путь упаковок от чипсов (упаковка из-под чипсов с луком и сметаной, которая будет хрустеть на берегу еще целый век) по цене 215 рублей и даже один подгузник (отлично впитывают влагу, особенно дожди на берегу великого озера) за 545 рублей.

Одной из самых дорогих и необычных покупок стало выброшенное детское питание (со вкусом тыквы, неразложившуюся упаковку которого могут увидеть дети XXXI века): куплено два по цене 1860 рублей.

Самым дорогим товаром супермаркете — батарейками по цене 10 560 рублей (отличный портативный элемент, который реально долго будет работать во вред воде и земле Байкала) — пока никто не заинтересовался.

Стоимость товаров подсчитала профессиональный эколог, кандидат биологических наук Дарья Бедулина.

Как сообщало ИА REGNUM, на специализированном сайте mybaikal.store можно приобрести банки, бутылки, зубные щётки, использованные батарейки и даже подгузники. Цена товаров указана с учётом ущерба окружающей среде. Средства активисты направят на экологические проекты в 2022 году.

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