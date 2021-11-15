Белгород, , 12:49 — REGNUM Признался в мошенничестве и возместил причинённый ущерб белгородский бизнесмен Анатолий Фуглаев, находящийся под стражей в московском СИЗО.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Бенефициар крупного алкогольного дистрибутора Белгородской области «Добрыня» обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным издания «Коммерсант», постановлением Мосгорсуда Анатолию Фуглаеву продлён арест. Адвокат бизнесмена Владимир Горелик сообщил, что предварительное следствие по уголовному делу завершено, его подзащитный перенёс в СИЗО коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолия Фуглаева и его брата Сергея задержали в ноябре 2020 года. по некоторым данным, им вменяют хищение более 100 млн рублей при возмещении НДС.

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