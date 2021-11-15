Москва, 15 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Опасения правительства РФ о том, что в стране могут серьезно вырасти цены на растительное масло и сахар, выглядят вполне оправданно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявила руководитель департамента общественных финансов финансового университета Светлана Солянникова. Так она прокомментировала распоряжение вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая поручила ряду министерств подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло.

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«Я думаю, что это вполне оправданные опасения. Во-первых, подготовка к новогодним праздникам и новогодние праздники всегда приводят к росту цен на продовольственные товары. Во-вторых, мы видим, что потребительская инфляция остается высокой. И хотя некоторые цены снижаются, мы все-таки видим, что многие продукты питания устойчиво дорожают. Поэтому опасность неконтролируемого роста цен на эти продукты действительно есть, — сказала Солянникова. — Как показывает опыт, меры правительства обычно носят достаточно ограниченный временной характер. Спустя полгода или восемь-девять месяцев меры административного регулирования перестают действовать, и мы все равно видим рост цен. То есть можно решить задачу краткосрочно, но если причиной роста стали серьезные внешние и внутренние факторы, то только административным воздействием мы проблему в долгосрочном периоде не решим».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в РФ может возникнуть искусственный дефицит некоторых продуктов питания.