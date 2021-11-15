Ереван, , 12:41 — REGNUM ВС Азербайджана 14 ноября «вторглись» на армянскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 15 ноября на совещании Совета безопасности, сообщает агентство «Новости Армении».

Военные ВС Армении Mil.am

«Со вчерашнего дня мы провели ряд встреч разного уровня. Предметом обсуждения стал факт вторжения азербайджанских войск на территорию Республики Армения на одном из восточных участков армяно-азербайджанской границы», — сказал Пашинян.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании нужно подвести итоги прошедших дискуссий, а также предоставить общественности информацию об этом инциденте. Премьер-министр добавил, что решил снять должности главу минобороны республики Аршака Карапетяна и назначить не этот пост Сурена Папикяна.

Напомним, накануне Баку и Ереван сообщили о перестрелках на границе. В Минобороны Армении сообщили о попытке азербайджанских подразделений продвинуть свои позиции. Потом в минобороны Азербайджана обвинили армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций.

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