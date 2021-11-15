Красногорск, 15 ноября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подготовил специальное письмо, адресованное пожилым жителям Подмосковья. Об этом 15 ноября он лично заявил на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Письмо будет направлено каждому пожилому жители региона. В нем глава Подмосковья отметив важность вакцинации.

«COVID-19 коварен, особенно это касается пожилых людей. Наша задача — работать по вакцинации. Я подготовил письмо всем, кто старше 60 лет. Прошу вместе с Почтой России мое персональное письмо разослать нашим жителям и убедить их сделать вакцину», — сказал Воробьев.