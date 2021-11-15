Москва, 15 ноября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Еще одно подозрительное место в обшивке отсека российского модуля Международной космической станции (МКС) «Звезда», в котором ранее была обнаружена утечка воздуха, обнаружил космонавт Роскосмоса Петр Дубров. Это 15 ноября следует из переговоров экипажа с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслируются на сайте национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Nasa.gov Российский модуль «Звезда» на МКС

«Начал готовить периметр для прокладки шнура сегодня. Обнаружилось подозрительное место, занимался его изучением», — сказал космонавт, говоря о работах в промежуточной камере модуля «Звезда» в выходные.

Также Дубров уточнил, что он сфотографировал указанное место с микроскопом с увеличительными стеклами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что угрожавший МКС космический мусор пролетел мимо нее, однако может вновь подлететь к станции.