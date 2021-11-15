Сеул, 15 ноября, 2021, 12:39 — ИА Регнум. В Южной Корее впервые за последние шесть лет зафиксировали увеличение объёмов производства риса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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Согласно опубликованным данным, в текущем году собрано 3,88 млн тонн риса, что на 10,7% больше, чем в 2020 году, когда был достигнут рекордный минимум.

По мнению экспертов, рост объёмов производства обусловлен благоприятными погодными условиями с июля по октябрь, такими как большое количество солнечных дней и меньшее, чем в предыдущие годы, количество осадков.

Ещё одна причина — увеличение посевных площадей. Посевная площадь риса в стране увеличилась на 0,8%, до 732 477 га.