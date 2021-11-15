Новокузнецк, Кемеровская область, , 12:38 — REGNUM В школах Новокузнецка вводят новую пропускную систему. Несколько школ в Центральном районе города уже оснащены биометрической системой по распознаванию лиц. Об этом сообщили родители школьников.

«Мы подписывали документы и давали согласие на внедрение такой пропускной системы в школе. Очередей у нас нет, все прекрасно работает, по крайней мере табло есть, а дети проходят без проблем», — рассказала «Сибдепо» родительница одного из учащихся школы № 72.

Система работает следующим образом: ребёнок подходит к монитору, его лицо отображается на табло, распознается и турникет пропускает его вперед.

Отмечается, что такая же система введена в школе № 67.