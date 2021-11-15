Чебоксары, 15 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Чувашии после завершения Всероссийской переписи населения началась сверка переписных листов для исключения дублей с учётом различных вариантов участия жителей. Власти пока не сообщают, сколько человек удалось переписать в республике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Символика переписи населения

Вопросы проведения переписи населения были обсуждены сегодня, 15 ноября, на планёрке в правительстве. Исполняющая обязанности министра экономики Чувашии Надежда Столярова доложила, что наибольший процент переписавшихся зарегистрирован в Красночетайском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском и Шемуршинском районах, а также в Шумерле.

По словам чиновницы, Чувашия заняла второе место в Поволжье и 11-е место в России по доле переписавшихся через портал «Госуслуги». Среди муниципалитетов наибольший процент переписавшихся самостоятельно отмечен в Чебоксарах (34%), Новочебоксарске (23%) и в Яльчикском районе (21%).

«Мы рады, что граждане нашей республики хорошо откликнулись на новшество и приняли активное участие на портале «Госуслуги, особенно последнюю неделю», — добавила глава Чувашстата Эльвира Максимова.

По её словам, переписчики обошли более 660 тыс. помещений, в ходе которых также «определили, какие нежилые, какие пустующие помещения»:

«Более 20 тыс. сейчас предварительно определено, что это пустующие нежилые помещения».

Эльвира Максимова также сообщила, что в полицию поступило около 30 обращений как со стороны переписного персонала, так и со стороны граждан. Но «все они были разрешены и каких-то дополнительных жёстких мер не потребовалось». Несчастных случаев на территории республики с переписным персоналом «зафиксировано не было».

Глава Чувашстата также поблагодарила министерство здравоохранения и управление Роспотребнадзора, которые проводили тестирование переписного персонала. Всего было сделано свыше 6 тыс. ПЦР-тестов, из них положительными были 0,5%.

«Всех переписчиков будем сопровождать, чтобы они получили страховку в случае заболевания ковидом», — заверила Эльвира Максимова.

Она также подчеркнула, что сейчас предстоит большая работа по сверке и исключению дублирования.

Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил руководителей ведомств и «всю команду переписчиков» в их лице за проделанную работу и всех жителей, которые активное приняли участие в переписи.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября. Жители могли переписаться самостоятельно через портал «Госуслуги», дождаться переписчика дома или пойти в стационарный переписной пункт. Ранее чувашские власти заявляли, что за три недели удалось переписать 67% населения.