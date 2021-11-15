Москва, 15 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. Вопрос, касающийся снижения инфляции в России, является приоритетным для президента РФ Владимира Путина и правительства страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА REGNUM Инфляция

«Хочу напомнить, что, действительно, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне является приоритетом для главы государства и для кабинета министров по его поручению», — сказал Песков.

По его словам, над соответствующим вопросом ведется постоянная работа: «Мы знаем, что эти [инфляционные] процессы во многом связаны с последствиями экономического кризиса, вызванного пандемией».