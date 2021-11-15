Невинномысск, Ставропольский край, , 12:36 — REGNUM Ситуация на заводе «Невинномысский Азот» после ЧП с разгерметизацией цистерны с аммиаком взята под контроль. Ведется мониторирование состояния воздуха в городе. По факту взрыва проводится проверка, сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого управления МЧС.

«Произошла разгерметизация неэксплуатируемой цистерны. По уточненной информации, в цистерне находились остатки азота с аммиаком в газообразном состоянии. Угроза жизни и здоровью населения отсутствует», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

По информации МЧС, к реагированию на ЧП на заводе были привлечены 47 сотрудников экстренных служб и 15 единиц техники. В настоящее время на предприятии создан оперативный штаб для изучения причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, о взрыве цистерны с остатками аммиака на заводе в Невинномысске сообщили утром 15 ноября очевидцы. При этом глава города Михаил Миненков опроверг факт взрыва, сообщив, что это был всего лишь «пропуск на фланцевом соединении в резервной цистерне».

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