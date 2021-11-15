Красноярск, , 12:35 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 32 человека с диагнозом COVID-19. Об этом 15 ноября сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Permkrai.ru

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Таким образом, за весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали уже 7008 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 721 носитель коронавируса. По данным портала «Стопкоронавирус.рф», выздоровели 702 человека.

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