Москва, , 12:35 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга, сообщили в пресс-службе ведомства.

Такси Yarnews.net

До 26 ноября 2021 года жители России по телефону 8−800−555−49−43 смогут задать вопросы, касающиеся защиты прав потребителей при пользовании такси и каршерингом, деятельности агрегаторов такси и т. д.

Единый телефон горячей линии работает во всех регионах России. Также граждане могут получить офлайн-консультации в Консультационных пунктах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор ежегодно открывает всероссийскую горячую линию по услугам такси и каршеринга.

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