Таганрог, Ростовская область, 15 ноября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Ростовской области пенсионерка перевела телефонным мошенникам 2,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 15 ноября.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

В полицию обратилась пожилая жительница Таганрога, которая стала жертвой телефонным мошенников. Женщине позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил о полагающейся денежной компенсации за ранее приобретённые лекарства низкого качества. Однако для получения компенсации пенсионерке якобы надо было совершить в ближайшем банкомате ряд операций.

После выполнения инструкции злоумышленников счёт пожилой женщины оказался пуст. Добычей мошенников стали 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.