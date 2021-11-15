Петропавловск-Камчатский, 15 ноября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Проезд в посёлок Октябрьский Камчатского края неделю был залит водой. Сейчас проезд легковым автомобилям уже разрешён, ведутся восстановительные работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе правительства Камчатского края.

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«Все аварийно-восстановительные и спасательные службы находятся в полной готовности. Что касается продовольствия и топлива для котельной, населенный пункт полностью обеспечен. Топливом как минимум на 10 дней. В ежедневном режиме органы местного самоуправления ведут мониторинг продовольствия и, если необходимо, груз доставляется при помощи специальной техники», — заверил заместитель главы Октябрьского сельского поселения Виталий Данилин.

Наличие продуктов также подтвердили сами жители населённого пункта. По их словам, единственная проблема в том, что прервано автобусное сообщение.

«С продуктами обстоят дела хорошо. Все есть и фрукты, и овощи и хлеб свежий, каждый день подвозят. Никакой острой необходимости в каких-то товарах мы не испытываем. Покупатели не жалуются, за чем приходят, все есть», — сказала продавец магазина Людмила Стрелец.

Как сообщало ИА REGNUM, дорогу к посёлку Октябрьский размыло волнами Охотского моря. Транспортное сообщение с населённым пунктом было остановлено 8 ноября.