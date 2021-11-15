Красногорск, 15 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Ряд городских округов Подмосковья показали рост числа жителей выше среднеобластных показателей. Об этом 15 ноября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ Ставрополя

«Наибольший рост показали Истра, Ленинский, Одинцовский, Долгопрудный, Домодедово, Солнечногорский и Нарофоминский округа», — рассказал Воробьев.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Воробьева, всероссийская перепись населения показала, что на территории Подмосковья проживает 10,8 млн человек.