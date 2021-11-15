Улан-Удэ, , 12:32 — REGNUM В Бурятии в рамках второго этапа операции «Путина-2021» из незаконного оборота изъяли более 7 тонн нерестового байкальского омуля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в операции были задействованы также сотрудники ФСБ, Росгвардии и Росрыболовства.

Незаконная добыча омуля в Бурятии Цитата из видео МВД по Бурятии

Проавоохранители проводили рейды на водоёмах республики и по побережью, на дорогах были выставлены дополнительные стационарные посты. Кроме того, проверялись торговые площадки в прибайкальских районах, а также в Улан-Удэ.

В результате было выявлено 173 факта нарушения правил рыболовства, большая часть из которых зафиксирован в Кабанском районе. Возбуждены уголовные дела за незаконную добычу рыбы, а также незаконное приобретение, хранение и сбыт.

«Из незаконного оборота изъято свыше 7 тонн байкальского эндемика (в 2020 году эта цифра составляла более 5,5 тонн), 141 сеть длиною более пяти километров, 39 лодок, 12 лодочных моторов, 32 принадлежащих злоумышленникам транспортных средства», — добавили в ведомстве.

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