Екатеринбург, , 12:31 — REGNUM В Свердловской области за сутки подтверждено 725 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 15 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Сdc.gov

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Среди жителей Екатеринбурга зафиксировали 153 случая заражения. Также новые заразившиеся выявлены во многих других муниципалитетах региона.

Суточный показатель заражения коронавирусом увеличился на четыре. Днем ранее был выявлен 721 случай.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 168 302 человека. Оправились от болезни 149 517 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции умерли уже 7917 граждан.