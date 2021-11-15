Москва, 15 ноября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В РФ производители ряда продуктов питания могут создать их искусственный дефицит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал новость о том, что вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила ряду российских министерств подготовить предложения по сдерживанию цен на сахар и растительное масло.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты

«Как показывают исследования (не только данные Росстата), цены уже выросли. Мы уже стоим перед фактом постоянного роста цен, — сказал Сафонов. — Что касается того, справится ли правительство с этим ростом цен, то, скорее всего, справится. Мы видим, как работали такие технологии в отношении подорожания бензина. И есть все основания надеяться на то, что будут приняты меры, которые, во всяком случае, затормозят рост цен. Однако всегда есть проблема, когда производители начинают придерживать свои запасы до лучших времен, создавая искусственный дефицит. Но у правительства всегда есть контраргументы — это контроль со стороны налоговой службы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что жителей РФ совершенно точно ждет рост цен на продукты питания.