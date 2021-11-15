Оренбург, 15 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. На Южно-Уральской магистрали железной дороги за десять месяцев 2021 года поезда сбили 52 человек (за 10 месяцев 2020 года — 47). Из них 37 человек погибли (в 2020 году — 36). Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

За январь-октябрь 2021 года четыре человека пострадали на железной дороге от поражения электрическим током. Из них двое получили смертельные травмы.

Причиной роста числа несчастных случаев называют несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге. В частности, люди пренебрегают оборудованными переходами и переходят железную дорогу в неположенных местах перед близко идущим поездом. Трагедии происходят из-за состояния алкогольного опьянения пешеходов, беспечности граждан, которые находятся на путях в наушниках, капюшонах.

В Челябинской области за январь-октябрь 2021 года травмировано 30 человек (в 2020 году — 21), из них погибли 20 человек (в 2020 году — 16). В Курганской области травмы получили 11 человек (в 2020 году — 10), из них со смертельным исходом — восемь (в прошлом году — семь). В Оренбургской области поезда сбили 11 человек (в 2020 году — 16), из них восемь граждан погибли под колесами железнодорожного транспорта (в 2020 году — 10). В Северо-Казахстанской области Казахстана травмировано трое (в 2020 году — пять), из них 2 человека погибли (в 2020 году — пять). На территории ЮУЖД в Башкирии насмерть сбит поездом один человек.